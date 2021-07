Calcio, Gabriele Gravina: “Ce la metteremo tutta per portare la Coppa in Italia” (Di sabato 10 luglio 2021) Alla vigilia della finale degli Europei 2021 di Calcio, ha parlato al sito federale Gabriele Gravina: il presidente della FIGC ha espresso il proprio parere sulla gara di domani e sulle polemiche delle ultime ore, invitando i tifosi azzurri a rispettare le regole in caso di festeggiamenti domani sera. Così Gravina: “Siamo orgogliosi dell’entusiasmo che la Nazionale ha generato negli Italiani, rappresenta una grande responsabilità che gli azzurri vivono con piacere. Questo ritrovato amore tra l’azzurro e i suoi sostenitori va però vissuto con coscienza, senza mettere a rischio la propria salute e quella ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Alla vigilia della finale degli Europei 2021 di, ha parlato al sito federale: il presidente della FIGC ha espresso il proprio parere sulla gara di domani e sulle polemiche delle ultime ore, invitando i tifosi azzurri a rispettare le regole in caso di festeggiamenti domani sera. Così: “Siamo orgogliosi dell’entusiasmo che la Nazionale ha generato neglini, rappresenta una grande responsabilità che gli azzurri vivono con piacere. Questo ritrovato amore tra l’azzurro e i suoi sostenitori va però vissuto con coscienza, senza mettere a rischio la propria salute e quella ...

