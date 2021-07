Brusaferro: "La variante Delta spinge i contagi, ma i vaccini proteggono fino al 100% dalla malattia grave" (Di sabato 10 luglio 2021) Il virus SarsCoV2 rialza la testa: per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi positivi sono oltre mille e, probabilmente sotto la spinta della variante Delta, salgono tutti i valori rilevati nel monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero della Salute: l’indice di contagio Rt si alza leggermente, da 0,63 a 0,66 e l’incidenza sale da 9 a 11 casi ogni 100.000 abitanti.L’elemento positivo è, secondo l’Iss, la protezione data dai vaccini contro ricoveri e decessi, stimata fino al 100%. L’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute segnala che i nuovi ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 luglio 2021) Il virus SarsCoV2 rialza la testa: per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi positivi sono oltre mille e, probabilmente sotto la spinta della, salgono tutti i valori rilevati nel monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero della Salute: l’indice dio Rt si alza leggermente, da 0,63 a 0,66 e l’incidenza sale da 9 a 11 casi ogni 100.000 abitanti.L’elemento positivo è, secondo l’Iss, la protezione data daicontro ricoveri e decessi, stimataal. L’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute segnala che i nuovi ...

