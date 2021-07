Advertising

Mediagol : Zamparini: “Dybala, il Napoli e Jorginho, dico tutto. Spalletti come Sarri” - calciomercatoit : ??? Retroscena di Rino #Foschi su #Dybala: 'Prima di cederlo alla #Juventus lo avevo venduto al #Napoli per 20 milio… - tuttonapoli : Zamparini svela: 'ADL mi propose Jorginho e 20mln per Dybala, rifiutai e sbagliai' - CalcioNapoli24 : - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato #Juventus, #Annuncio a #Sorpresa | “#Soldi e #Jorginho per il big” -

Ultime Notizie dalla rete : Zamparini Dybala

sul Napoli,e Jorginho Notizie calcio Napoli - Maurizio, ex presidente del Palermo, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', ...Annuncio in diretta di un affare di calciomercato con protagonista l'azzurro Jorginho e un big della Juventus. Ecco tutti i dettagliJorginho e soldi in cambio di. Non c'entra la Juventus, anche se forse diversi tifosi juventini magari oggi 'sacrificherebbero' l'argentino, ancora in scadenza nel 2022, per regalarsi quello che ad oggi è uno dei migliori ...Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, ha svelato un retroscena di mercato. De Laurentiis gli offrì Jorginho per Dybala ma rifiutò.Zamparini pentito ricorda quando il Napoli per Dybala offrì Jorginho più 20mln e lui rifiutò. Di Spalletti sottolinea che è un ottimo tecnico un vincente ...