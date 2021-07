Traffico Roma del 09-07-2021 ore 10:00 (Di venerdì 9 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sul Raccordo Anulare tra Roma Sud Ardeatina sulle due carreggiate transamine Salaria invece carreggiata interna e poi ci sono rallentamenti tra la via del mare e la Laurentina in carreggiata esterna Traffico rallentato sulla tangenziale est all’altezza della Salaria verso Trionfale E su viale Castrense in direzione di San Giovanni rallentamenti sono poi segnalati sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il centro e sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale est forti rallentamenti invece su via della Pineta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sul Raccordo Anulare traSud Ardeatina sulle due carreggiate transamine Salaria invece carreggiata interna e poi ci sono rallentamenti tra la via del mare e la Laurentina in carreggiata esternarallentato sulla tangenziale est all’altezza della Salaria verso Trionfale E su viale Castrense in direzione di San Giovanni rallentamenti sono poi segnalati sulla Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il centro e sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale est forti rallentamenti invece su via della Pineta ...

