Tokyo 2020, regolamento triathlon: come funziona, tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 9 luglio 2021) Manca sempre meno alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma in Giappone a partire dal 23 luglio. Tra le gare in programma figurano quelle di triathlon: ecco dunque il regolamento, come funziona la competizione sia al maschile che al femminile e in generale tutto quello che c’è da sapere. Saranno cinque gli azzurri che parteciperanno alle gare di scena nel Sol Levante. Gianluca Pozzatti, Delian Stateff, Alice Betto, Angelica Olmo, Verena Seinhauser. Questi i nomi dei convocati, che rappresenteranno i colori azzurri anche nella staffetta ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Manca sempre meno alle Olimpiadi di, in programma in Giappone a partire dal 23 luglio. Tra le gare in programma figurano quelle di: ecco dunque illa competizione sia al maschile che al femminile e in generaleche c’è da. Saranno cinque gli azzurri che parteciperanno alle gare di scena nel Sol Levante. Gianluca Pozzatti, Delian Stateff, Alice Betto, Angelica Olmo, Verena Seinhauser. Questi i nomi dei convocati, che rappresenteranno i colori azzurri anche nella staffetta ...

Advertising

TgLa7 : #Tokyo 2020: causa Covid, non ci sarannno spettatori - SkyTG24 : Olimpiadi 2020, la fiamma olimpica arriva a Tokyo nello stadio vuoto - MediasetTgcom24 : Tokyo 2020, torcia olimpica è arrivata in città: cerimonia in stadio vuoto #tokyo2020 - infoitsport : Tokyo 2020, REGOLAMENTO VOLLEY: come funziona, tutto quello che c'è da sapere - VanityFairIt : Ecco chi è Viviana Bottaro, che porterà l'Italia del karate a Tokyo 2020: «Adesso o mai più» -