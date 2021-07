Testo e traduzione di Making A Fire dei Foo Fighters, la nuova versione con la figlia di Dave Grohl (Di venerdì 9 luglio 2021) Making A Fire dei Foo Fighters è stata rivestita in una nuova versione pubblicata oggi, venerdì 9 maggio, e disponibile in rotazione radiofonica. Il groove dell’edizione originale, traccia d’apertura di Medicine At Midnight, cede il posto a un arrangiamento più vicino al folk con la partecipazione di Antibalas, The Budos Band, dei The Dap-Kings, El Michels Affair, La Buya, Menahan Street Band, the Tedeschi Trucks Band e Tuatara, un all-star featuring che distende letteralmente i nervi in questa estate rovente. Medicine At Midnight è il decimo album dei Foo Fighters, nonché il più ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 luglio 2021)dei Fooè stata rivestita in unapubblicata oggi, venerdì 9 maggio, e disponibile in rotazione radiofonica. Il groove dell’edizione originale, traccia d’apertura di Medicine At Midnight, cede il posto a un arrangiamento più vicino al folk con la partecipazione di Antibalas, The Budos Band, dei The Dap-Kings, El Michels Affair, La Buya, Menahan Street Band, the Tedeschi Trucks Band e Tuatara, un all-star featuring che distende letteralmente i nervi in questa estate rovente. Medicine At Midnight è il decimo album dei Foo, nonché il più ...

