Suicidio di Orlando Merenda | altro che omofobia | si indaga sulla prostituzione minorile

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug —non si è suicidato perché «vittima di bullismo omofobo» come sbandierato e ululato dai soliti intellettualoni e codazzo annesso di giornali mainstream. La frase «Il problema delle menti chiuse è che hanno la bocca aperta» riferita agli omofobi e pubblicata sul suo profilo social era lo sfogo per qualche sfottò di troppo, non la chiave del tragico gesto compiuto dal ragazzo., si, 18enne da appena un mese, si è gettato sotto il ...

Advertising

repubblica : Un giro di prostituzione minorile dietro il suicidio di Orlando Merenda - ACasperia : RT @IlPrimatoN: Con buona pace delle pasionarie del ddl Zan - PalermoToday : Il Pd accoglie Orlando, Gelarda punge i dem: 'Partito siciliano verso il suicidio' - LiKytai8 : Un giro di prostituzione minorile dietro il suicidio di Orlando Merenda - la Repubblica altro UOVO DEL PD - Samira1577 : RT @repubblica: Un giro di prostituzione minorile dietro il suicidio di Orlando Merenda -

Ultime Notizie dalla rete : Suicidio Orlando

Non sarebbero l' omofobia e il bullismo le cause deldiMerenda, il 18enne che si è tolto la vita a Torino, il 20 giugno scorso, gettandosi sotto un treno. Su Instagram il giovane aveva scritto: "Il problema delle menti chiuse è che ...In un primo momento si era pensato ad un, ma la polizia scientifica e il medico legale hanno constatato la morte accidentale dell'uomo. Il pm di turno, Livia, ha restituito la salma ...Il giallo del suicidio di Orlando Merenda, il diciottenne che si è tolto la vita a Torino il 20 giugno scorso, potrebbe essere ad una svolta. Svolta che ...Non ci sarebbero né omofobia né bullismo dietro il suicidio di Orlando Merenda, il 18enne che si è tolto la vita il 20 giugno 2021 gettandosi sotto un treno vicino casa, nella zona Lingotto, a Torino.