Schiacciato dalla porta del campo di calcio | muore un dodicenne

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tragedia nel Palermitano. Un bambino di 12 anni, Gabriele, è morto dopo che gli è caduta in testa ladel campetto didove stava giocando con alcuni coetanei. L'incidente è avvenuto in via ...

Tragedia nel Palermitano. Un bambino di 12 anni, Gabriele, è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando con alcuni coetanei. L'incidente è avvenuto in via Aldo Moro.