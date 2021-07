Sarri in conferenza | Luis Alberto come Hamsik nel mio Napoli! Critiche a Immobile? Mancini lo ha schierato tutte le partite

(Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizio, ex allenatore del Napoli e nuovo allenatore della Lazio, ha parlato durante lastampa di presentazione con la sua nuova squadra. Ecco alcune delle dichiarazioni del tecnico di Figline Valdarno: "Nel derbyinledaremo tutto, in questa squadra vedo i presupposti per giocare il calcio che mi piace.su? La risposta la sta dandofacendolo giocareledal primo minuto,accade sempre nella vita dei ragazzi che vivono di ...

OfficialSSLazio : ?? Domani, 9 luglio alle ore 12:00, presso la sala stampa del centro sportivo della S.S. Lazio, a Formello si terrà… - OfficialSSLazio : ? Alle ore 12:00 la conferenza stampa di presentazione di mister Maurizio Sarri ?? Sarà possibile seguire in dirett… - OfficialSSLazio : ?? Mister #Sarri è arrivato Inizia la conferenza stampa di presentazione - Enrico1306 : Un Uomo di spessore, un maestro. Tante tematiche affrontate, anche con il sorriso. Che conferenza stampa incredibil… - marcomempi : Che cazzo te ridi mortacci tua? La conferenza di #Sarri tagliata a metà. @SkySport bloccateme che ve vengo a cercà.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri conferenza

"Nel derby faremo di tutto e di più per venire a capo della partita", ha aggiunto, replicando così a chi gli chiede del tecnico romanista che ieri ha citato Marco Aurelio: "Io citerò più me ...il giorno dellastampa di presentazione di Maurizioalla Lazio. Il neo tecnico biancoceleste torna in sella dopo un anno di pausa Inizia l'era di Maurizioalla Lazio. L'ex allenatore di Napoli, ...Lazio, Sarri: “Qui ci sono i presupposti per applicare il mio calcio. Su Mourinho…” Il nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato stamani in occasione della conferenza stampa di presenta ...OreTutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 12.2o Sarri: «Nessun dualismo con Mourinho» – Il nuovo tecnic ...