Raffaella Carrà e la malattia prima della morte | le importanti rivelazioni

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 9 luglio 2021)si è spenta lo scorso 5 luglio 2021, dopo un calvario sofferto lontano dalle scene e in un silenzio mediatico, e ora a riportare dei primi aggiornamenti legati allae alla conseguenze dipartita dell’artista sono una fonte ben informata e un medico. Nel dettaglio, la fonte fa sapere che la star italiana non volesse vedere nessuno, se non le persone a lei più care, nella battaglia vissuta contro lache l’aveva colpita nell’ultimo periodo e il medico conferma l’indiscrezione del momento. Ovvero quella secondo cui l’artista è venuta a mancare per una grave patologia ai polmoni, con ulteriori ...