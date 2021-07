“Purtroppo lo abbiamo trovato”. Oreste Fontaniello, le speranze sono finite: dopo 13 giorni di ricerche il tragico epilogo (Di venerdì 9 luglio 2021) È finita la speranza di ritrovare vivo Oreste Fontaniello, il pensionato di 76 anni di Nocelleto, una frazione di Carinola, in provincia di Caserta, scomparso in bici il 25 giugno scorso. L’anziano è stato ritrovato oggi Purtroppo senza vita. A fare la tragica scoperta, i sommozzatori dei vigili del Fuoco di Napoli che hanno ritrovato il corpo nel lago di Falciano, nel casertano. Da quello che si è potuto vedere sul posto, ad un primo esame esterno il corpo non presentava ferite. Successivamente la salma di Oreste Fontaniello è stata portata all’istituto di medicina ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) È finita la speranza di ritrovare vivo, il pensionato di 76 anni di Nocelleto, una frazione di Carinola, in provincia di Caserta, scomparso in bici il 25 giugno scorso. L’anziano è stato rioggisenza vita. A fare la tragica scoperta, i sommozzatori dei vigili del Fuoco di Napoli che hanno riil corpo nel lago di Falciano, nel casertano. Da quello che si è potuto vedere sul posto, ad un primo esame esterno il corpo non presentava ferite. Successivamente la salma diè stata portata all’istituto di medicina ...

