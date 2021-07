PS5 e Xbox Series X/S introvabili? In diversi paesi lo sono anche PS4 e Xbox One! (Di venerdì 9 luglio 2021) I problemi di approvvigionamento e le complicazioni del Covid-19 hanno reso difficile la transizione della recente generazione di console, con carenze continue che rendono quasi impossibile procurarsi una PlayStation 5 o una Xbox Series X/S. Ma le attuali console non sono le uniche ad essere introvabili. Al di fuori delle unità ricondizionate troppo costose o delle console usate, acquistare PlayStation 4 o Xbox One è altrettanto difficile in questo momento. Stando a Kotaku, Amazon non ha nuove console PS4 o Xbox One. Né Target, Walmart o ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021) I problemi di approvvigionamento e le complicazioni del Covid-19 hanno reso difficile la transizione della recente generazione di console, con carenze continue che rendono quasi impossibile procurarsi una PlayStation 5 o unaX/S. Ma le attuali console nonle uniche ad essere. Al di fuori delle unità ricondizionate troppo costose o delle console usate, acquistare PlayStation 4 oOne è altrettanto difficile in questo momento. Stando a Kotaku, Amazon non ha nuove console PS4 oOne. Né Target, Walmart o ...

Advertising

Eurogamer_it : #PS4 e #XboxOne come #PS5 e #XboxSeriesXS: le console sono difficili da trovare in alcuni paesi. - IGNitalia : Rainbow Six Siege - Deluxe Edition è in super offerta per PS5 e Xbox Series X @IGNitalia - Asgard_Hydra : Deathloop: Spencer felice per la presentazione dell'esclusiva PS5 di Arkane, team Xbox - - infoitscienza : PS4 e Xbox One sono introvabili come PS5 e Xbox Series X, in alcuni paesi – NotiziaVideogiochi per PC e console |… - infoitscienza : Aperti i preordini di ELEX 2 per PS4, PS5, Xbox One e Series X -