Medjugorje, il messaggio per oggi: "Io vi invito: non è tardi, decidetevi"

La Madonna nel suo messaggio del 25 settembre 2018 ci ricorda che siamo sempre in tempo per dire il nostro "sì" a Dio e cambiare vita. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell'umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje.

