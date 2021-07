Juventus, Barzagli spiega il no ad Allegri: “Preferisco essere libero” (Di venerdì 9 luglio 2021) Andrea Barzagli ha rifiutato l’offerta di Massimiliano Allegri di far parte del suo staff a partire da quest’estate. L’ex difensore ha spiegato i motivi della sua scelta nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. “Lasciai lo staff tecnico di Sarri dopo pochi mesi perché non ero pronto, non dovevo accettare la proposta. Con Sarri capitava che non fossimo d’accordo ma nessun litigio, solo discussioni – ha detto l’ex giocatore della Juventus, che sarà commentatore Dazn nella prossima stagione -. Ora ho detto no alla Juve di Allegri perché è un periodo della mia vita in cui ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Andreaha rifiutato l’offerta di Massimilianodi far parte del suo staff a partire da quest’estate. L’ex difensore hato i motivi della sua scelta nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. “Lasciai lo staff tecnico di Sarri dopo pochi mesi perché non ero pronto, non dovevo accettare la proposta. Con Sarri capitava che non fossimo d’accordo ma nessun litigio, solo discussioni – ha detto l’ex giocatore della, che sarà commentatore Dazn nella prossima stagione -. Ora ho detto no alla Juve diperché è un periodo della mia vita in cui ...

Advertising

sportface2016 : #Juventus, Andrea #Barzagli non sarà nello staff di #Allegri: 'Preferisco essere libero e godermi la famiglia' - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #UCL ?? - gilnar76 : Barzagli: «Juve, ultimi due anni senza progetto. L’Inter ha ammazzato la A» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Gabri_Juventus : ?? #Barzagli: 'Lasciai lo staff di Sarri perché non ero pronto. Capitava spesso che discutessimo e che non fossimo d… - ReTwitStorm_ita : #Juventus, #Barzagli su #Sarri: “#Sbagliai ad #Accettare. Non ero #Pronto” -