Ddl Zan | Renzi | “Fedez non lo conosce”

"Fedez non conosce il Ddl Zan". Matteo Renzi tocca anche il tema Ddl Zan nella sua apparizione a In Onda, su La 7. Il leader di Italia Viva è stato attaccato da Fedez, con cui ha ingaggiato un botta e risposta social esteso anche alla moglie del rapper, Chiara Ferragni. "Fedez ha fatto una diretta di un'ora con Zan, Cappato, Civati. Abbiamo capito una cosa: Fedez non conosce il Ddl Zan. Non è un suo obbligo, non è suo dovere: non lo sa, ha detto sfondoni pazzeschi. Non sa di cosa si parla, persino Zan ad un certo punto gli ha detto 'non è così'. Cappato gli ha spiegato ...

