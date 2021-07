Dalla finanza all’economia circolare | ‘Le sfide della sostenibilità’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 9 luglio 2021) Dal clima al Pnrr,: questi i temi al centro dell’evento ‘Leoggi alla Green Week di Parma. “La sostenibilità deve essere non solo economica, ma anche sociale ed ambientale. L’umanità può orientarsi a una crescita in modo diverso, e il nostro Paese deve essere orgoglio di essere leader per un’economia”, dice Daniele Manca, vicedirettore CorriereSera. In questa direzione si inserisce il ruolo del Pnrr. Per il ministroTransizione ...