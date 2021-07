Covid, Tunisia al collasso: altri 189 decessi in 24 ore (Di venerdì 9 luglio 2021) Situazione sanitaria 'catastrofica' in Tunisia, con almeno sei governatorati in lockdown e strutture sanitarie vicine al collasso. Secondo i dati resi noti dal ministero della Salute, nella giornata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021) Situazione sanitaria 'catastrofica' in, con almeno sei governatorati in lockdown e strutture sanitarie vicine al. Secondo i dati resi noti dal ministero della Salute, nella giornata ...

