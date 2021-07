Covid, De Luca: “Il 92% di docenti e Ata in Campania si è vaccinato. Esempio di responsabilità, coraggio e amore verso la scuola” (Di venerdì 9 luglio 2021) "Il risultato del 92% di vaccinazioni con prima e seconda dose del personale scolastico della Campania colloca la nostra regione al primo posto in Italia". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 luglio 2021) "Il risultato del 92% di vaccinazioni con prima e seconda dose del personale scolastico dellacolloca la nostra regione al primo posto in Italia". Lo scrive su Facebook il presidente della RegioneVincenzo De. L'articolo .

