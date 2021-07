American Airlines contribuisce alla campagna distruzione vaccini (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – American Airlines contribuirà alla campagna di distribuzione dei vaccini varata dalla Casa Bianca che punta a rendere disponibili almeno 80 milioni di dosi di vaccino a livello globale. La compagnia aerea ha già trasportato 1,5 milioni di dosi dall’aeroporto di Chicago O’Hare allo scalo internazionale ‘La Aurora’ di Città del Guatemala, con un Boeing 777-200. American Airlines ha effettuato la sua prima spedizione di vaccini Covid-19 nel dicembre 2020. Dall’inizio della pandemia, la compagnia aerea ha effettuato più di 9.400 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) –contribuiràdi distribuzione deivarata dCasa Bianca che punta a rendere disponibili almeno 80 milioni di dosi di vaccino a livello globale. La compagnia aerea ha già trasportato 1,5 milioni di dosi dall’aeroporto di Chicago O’Hare allo scalo internazionale ‘La Aurora’ di Città del Guatemala, con un Boeing 777-200.ha effettuato la sua prima spedizione diCovid-19 nel dicembre 2020. Dall’inizio della pandemia, la compagnia aerea ha effettuato più di 9.400 ...

Advertising

italiavola : American Airlines aggiungerà nuove rotte dall’hub di Miami per l’inverno - Raidernugg209 : Future capital stormers?? - ABoenco : RT @GeMa7799: La American Airlines, cancella centinaia di voli per mancanza di personale. Tutti inoculati, la paura della trombosi in altur… -

Ultime Notizie dalla rete : American Airlines American Airlines contribuisce alla campagna distruzione vaccini American Airlines contribuirà alla campagna di distribuzione dei vaccini varata dalla Casa Bianca che punta a rendere disponibili almeno 80 milioni di dosi di vaccino a livello globale . La compagnia ...

Wall Street: indici si rafforzano, Dj (+1,1%) passa in positivo per la settimana Bank of America guadagna il 2,5%, JPMorgan Chase il 2,75%, Goldman Sachs il 3%, Royal Caribbean e Wynn Resorts il 2%, American Airlines e United Airlines circa il 2%. Sale del 3,5% General Motors, ...

American Airlines a fianco del governo Usa per la distribuzione dei vaccini a livello globale Travel Quotidiano Wall Street: indici continuano a rafforzarsi (Dj +1,3%), si avviano verso settimana positiva Bank of America e JPMorgan Chase guadagnano il 2,8%, Goldman Sachs il 3,13%, Royal Caribbean e Wynn Resorts circa il 3%, American Airlines e United Airlines rispettivamente il 2,7% e il 3%. Sale del 3 ...

Haiti, il presidente Moïse ucciso in casa da commando Claude Joseph, premier uscente, ha decretato lo stato d'assedio su tutto il territorio nazionale. Chiuso l'aeroporto internazionale di Port au Prince. La first lady ricoverata negli Usa. Arrestati o u ...

contribuirà alla campagna di distribuzione dei vaccini varata dalla Casa Bianca che punta a rendere disponibili almeno 80 milioni di dosi di vaccino a livello globale . La compagnia ...Bank of America guadagna il 2,5%, JPMorgan Chase il 2,75%, Goldman Sachs il 3%, Royal Caribbean e Wynn Resorts il 2%,e Unitedcirca il 2%. Sale del 3,5% General Motors, ...Bank of America e JPMorgan Chase guadagnano il 2,8%, Goldman Sachs il 3,13%, Royal Caribbean e Wynn Resorts circa il 3%, American Airlines e United Airlines rispettivamente il 2,7% e il 3%. Sale del 3 ...Claude Joseph, premier uscente, ha decretato lo stato d'assedio su tutto il territorio nazionale. Chiuso l'aeroporto internazionale di Port au Prince. La first lady ricoverata negli Usa. Arrestati o u ...