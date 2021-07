Vaccini | Cittadinanzattiva | troppa confusione e decisioni contrastanti

(Di giovedì 8 luglio 2021) In merito ai criteri di somministrazione deianti - covid, in particolare Vaxzeviria (AstraZeneca) e Johnson&Johnson, si continua a procedere in ordine sparso e con comunicazioni...

In merito ai criteri di somministrazione deianti - covid, in particolare Vaxzeviria (AstraZeneca) e Johnson&Johnson, si continua a ... E' quanto denuncia in una nota."Non è ...... porterà semplificazioni a tutti i processi compresi quelli di acquisti di farmaci e. Con ... Frittelli (Federsanità), Lorusso (Ministero Salute), Mandorino (), Torrisi (F. A. R.Chiesti ad Aifa e al Ministero della Salute "nuovi e urgenti chiarimenti". Mandorino: sui “criteri di somministrazione dei vaccini anti-covid, in particolare Vaxzeviria (AstraZeneca) e Johnson&Johnson ...La campagna di vaccinazione prosegue spedita, ma a macchia di leopardo. Troppe, denuncia Cittadinanzattiva, le difformità territoriali: «Aifa e Ministero della Salute devono chiarire cosa sta accadend ...