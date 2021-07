Tutti D’amore e d’accordo su Real Time (Di giovedì 8 luglio 2021) D’amore e d’accordo le coppie di Real Time Avvenire, pagina 23, di Andrea Fagioli. Si torna ancora agli anni Ottanta del secolo scorso. Si va a pescare nella tv del passato alla ricerca di idee riciclabili. Dopo Il pranzo è servito di Rai1, ecco ora su Real Time (Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.20) D’amore e d’accordo, venti puntate di 45 minuti di un game show che un tempo si chiamava Tra moglie e marito e andava in onda su Canale5. Alla conduzione c’era Marco Columbro, oggi c’è Katia Follesa. Ma soprattutto le coppie di ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 8 luglio 2021)le coppie diAvvenire, pagina 23, di Andrea Fagioli. Si torna ancora agli anni Ottanta del secolo scorso. Si va a pescare nella tv del passato alla ricerca di idee riciclabili. Dopo Il pranzo è servito di Rai1, ecco ora sui giorni dal lunedì al venerdì alle 20.20), venti puntate di 45 minuti di un game show che un tempo si chiamava Tra moglie e marito e andava in onda su Canale5. Alla conduzione c’era Marco Columbro, oggi c’è Katia Follesa. Ma soprattutto le coppie di ...

