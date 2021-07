Spalletti: “Da quando mi hanno detto che avrei allenato il Napoli non gli ho tolto gli occhi di dosso” (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Napoli presenta ufficialmente Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Napoli è una squadra forte, non vedo l’ora di starci dentro per vedere quanto è forte. A volte però essere forte, senza saperlo, non porta a dove vorresti arrivare. Da quando mi hanno detto che sarei stato l’allenatore del Napoli non gli ho mai tolto gli occhi di dossi. È una squadra che mi piace e mi assomiglia”. FOTO: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilpresenta ufficialmente Luciano. L’re di Certaldo è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: “Ilè una squadra forte, non vedo l’ora di starci dentro per vedere quanto è forte. A volte però essere forte, senza saperlo, non porta a dove vorresti arrivare. Damiche sarei stato l’re delnon gli ho maiglidi dossi. È una squadra che mi piace e mi assomiglia”. FOTO: Twitter ...

Advertising

sscnapoli : ?? | @ADeLaurentiis “Spalletti è l’uomo giusto per il Napoli. Quando lo abbiamo affrontato in passato, non è mai sta… - mayberaz : RT @PandArancio: Piango perché penso a tutti i romanisti convinti che stiamo rosicando per Mou e le sue frecciate quando invece siamo tutti… - fbrx_one : RT @nonleggerlo: “Quando si va nel bosco, e ci sono gli animali, quello più feroce, anche per mangiare quello più piccolo, mette tutta la f… - DaVinsz_ : RT @CozzAndrea: “Non c’è una maglia per le amichevoli ed una per le partite, c’è n’è una sola e quando la si indossa, si fa sul serio” -Luc… - sscalcionapoli1 : Spalletti vuole tenersi Insigne: “L’ho chiamato e gliel’ho detto, quando torna vedremo contratto”… -