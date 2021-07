Sostegni bis: ok a tamponi gratis per le persone fragili (Di giovedì 8 luglio 2021) tamponi gratuiti per le persone disabili e fragili che non possono essere vaccinati a causa delle loro patologie. Lo prevede un emendamento al dl Sostegni bis approvato in commissione Bilancio alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021)gratuiti per ledisabili eche non possono essere vaccinati a causa delle loro patologie. Lo prevede un emendamento al dlbis approvato in commissione Bilancio alla ...

Mutui prima casa: i giovani rischiano di essere tagliati fuori a causa dell'ISEE. Ecco cosa li esclude dall'agevolazione Il governo guidato da Mario Draghi ha introdotto con il decreto Sostegni bis una serie di agevolazioni destinate ai giovani che intendono conquistare la propria indipendenza abitativa. Nello specifico si tratta di agevolazioni che facilitano l'accensione di un ...

Sostegni anche per le attività alberghiere senza partita Iva, interviene Trano “Ci sono voluti mesi di lotte, ma alla fine con il Decreto Sostegni bis aiuti concreti arriveranno anche per le attività alberghiere e paralberghiere prive di partite Iva, sinora escluse da qualsiasi ...

