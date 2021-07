Simeone rinnova | sarà il tecnico dell’Atletico fino al 2024

(Di giovedì 8 luglio 2021) Diego Pablohato il proprio contratto come allenatore dell’Atlético Madridal 30 giugno. Lo hanno comunicato i Colchoneros attraverso una nota ufficiale, che spiega come la scadenza dell’accordo sia stata estesa di due anni rispetto a quella precedente, fissata al 2022. «Il nostro allenatore, insieme al suo staff, ha firmato L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Simeone rinnova

Il 'Cholo', all'Atletico Madrid dal gennaio 2012,con l'Atletio Madrid fino al 2024.non è però non l'allenatore più longevo d'Europa sulla panchina di un club. Di seguito la classifica, di cui fanno parte anche Gian Piero Gasperini, ..." Con questo prolungamento di contratto continuiamo il nostro entusiasmante progetto con Diego Pablo. Fantastica notizia per la famiglia Atleti ", si legge nella nota.Il "Cholo", all'Atletico Madrid dal gennaio 2012, rinnova con l'Atletio Madrid fino al 2024.L'avventura di Diego Simeone all' Atletico Madrid continua. Dopo la conquista della Liga nell'ultima stagione, il Cholo rinnova il suo contratto con i Colchoneros fino al 30 giugno 2024, come conferma ...