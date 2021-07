Si fingevano intermediari del Vaticano per compiere truffe finanziarie: 5 misure cautelari. L’incontro in chiesa, poi la fuga: come agivano (Di giovedì 8 luglio 2021) Si fingevano intermediari della Santa Sede per compiere truffe e rapine. Invitavano le loro vittime negli edifici della chiesa e di istituti religiosi aperti al pubblico per sembrare affidabili e convincenti, poi si facevano consegnare denaro contante promettendo finanziamenti a condizioni vantaggiose senza la richiesta di garanzie patrimoniali personali. Quindi sparivano nel nulla, fuggendo dai luoghi dell’accordo da un’uscita secondaria senza lasciare traccia. Per questo i carabinieri della compagnia di Roma Centro, dopo un’indagine durata circa due anni, coordinata dalla procura di Roma, hanno dato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Sidella Santa Sede pere rapine. Invitavano le loro vittime negli edifici dellae di istituti religiosi aperti al pubblico per sembrare affidabili e convincenti, poi si facevano consegnare denaro contante promettendo finanziamenti a condizioni vantaggiose senza la richiesta di garanzie patrimoniali personali. Quindi sparivano nel nulla, fuggendo dai luoghi dell’accordo da un’uscita secondaria senza lasciare traccia. Per questo i carabinieri della compagnia di Roma Centro, dopo un’indagine durata circa due anni, coordinata dalla procura di Roma, hanno dato ...

