Pol Granch di Élite accusato di misoginia | Laura Pausini scrive per lui un dolce messaggio

Leggi su biccy

(Di giovedì 8 luglio 2021) Poldiè molto amato in Spagna, ma da quando è entrato nel cast della famosa serie di Netflix su lui si sono accesi i riflettori ed ha attirato anche qualche critica. Fra queste ultime impossibile non citare quella di Sara Socas, cantante hip hop che hal’attore di essere addirittura misogino. Il fatto risalirebbe al 2019 e sarebbe avvenuto ad una festa. “Pol, quando mi hai incasinato alla festa di Los 40 nel 2019, quando mi hai trattato come una mer*a, sono stata tranquilla”. – Ha scritto la cantante su Twitter – “Sei in, ti vesti come Harry Styles e canti stupide ...