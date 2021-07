Piazza Risorgimento, Pasquariello: “Stiamo valutando passaggi più opportuni” (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del vicesindaco di Benevento, Mario Pasquariello. “Con riferimento alle notizie comparse in merito al progetto inerente Piazza Risorgimento e l’area dell’ex campo di calcio del Collegio De La Salle, ritengo doveroso precisare che l’Amministrazione Comunale ha partecipato, con successo, al Bando Periferie promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intercettando considerevoli risorse per la Comunità. La Presidenza del Consiglio dei Ministri nel bando in questione ha espressamente previsto un “contributo finanziario dei privati e/o di altri ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del vicesindaco di Benevento, Mario. “Con riferimento alle notizie comparse in merito al progetto inerentee l’area dell’ex campo di calcio del Collegio De La Salle, ritengo doveroso precisare che l’Amministrazione Comunale ha partecipato, con successo, al Bando Periferie promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intercettando considerevoli risorse per la Comunità. La Presidenza del Consiglio dei Ministri nel bando in questione ha espressamente previsto un “contributo finanziario dei privati e/o di altri ...

