Olimpiadi Tokyo 2021 | Sollevamento pesi | Maria Grazia Alemanno | scheda e palmares

Nome: Maria Grazia Cognome: Alemanno Luogo e data di nascita: Galatina, 2 settembre 1990 Disciplina: Sollevamento pesi palmares: 3° posto di totale ai Giochi del Mediterraneo 2018 Precedenti alle Olimpiadi: Esordiente Obiettivo a Tokyo 2021: Ottenere una misura vicina al record personale e chiudere nella top10. La lotta per il podio si giocherà una ventina di kg più in alto. Foto: FIPE

