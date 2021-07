La telefonata ad Emerson Palmieri c' è stata | ora serve limare due dettagli per chiudere l' operazione

(Di giovedì 8 luglio 2021) Quest'oggi, al programma radiofonico "Radio Goal" di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Rai ed esperto di calciomercato Ciro Venerato, che ha parlato della soluzione di mercato per il Napoli più appetibile per regalare un terzino sinistro a Luciano Spalletti. Parliamo ovviamente didel Chelsea, ecco quanto da segnalare in merito: "Spalletti non può dire che ha contattato un tesserato (, ndr) di un'altra squadra, ma la risposta che ha dato, è praticamente un sì. Come tutti gli allenatori, le telefonate si fanno. Anche Gattuso lo fece con Osimhen. Spalletti conosce ...

La'Giuntoli lo conosco bene, se sceglie un calciatore difficilmente lo sbaglia. Poi ogni calciatore può avere difficoltà, noi dovremo trovare le motivazioni giuste. Ho chiamato ...Non so se l'ipotesiPalmieri può essere ipotesi semplice o praticabile. Bisogna avere ... Nel caso in cui non dovesse arrivare lache lui si aspetta dovrà pensare ad altro. Ma io ...Spalletti ha chiamato Emerosn Palmieri. Il terzino del Chelsea ha detto si.Il Napoli lavora anche per la mediana: C'è un nome caldo ...E così, l’obiettivo numero uno dei partenopei è diventato Emerson Palmieri, attualmente al Chelsea e impegnato con l’Italia a Euro 2020. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato proprio del ...