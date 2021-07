Kjaer | “Fiero di questa squadra | mi dispiace per la mancata finale”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Simon, capitano della Danimarca, ha commentato così la sconfitta della suacontro l’Inghilterra: “È stata un’avventura fantastica. Sono dispiaciuto che ormai sia finita, ma è così. Il sostegno che abbiamo ricevuto è andato oltre le mie aspettative. Sono. Ma sono anche deluso per non essere riusciti ad arrivare in. Abbiamo giocato molto benepartita. Alcuni momenti abbiamo avuto dei cali ma questo non ci ha ostacolato. Se fossimo stati un pochino più incisivi su certe occasioni nel primo tempo, avremo potuto segnare un gol in più“. Foto: Instagram giocatore L'articolo ...

Niente di tutto ciò: in una partita molto combattuta, in 120' minuti di battaglia, la truppa di Hjulmand si è saputa opporre con fiero orgoglio ai favoritissimi ... il quartetto Schmeichel, Kjaer, ...L'Inghilterra in finale Al 104' la partita cambia ancora: calcio di rigore per la squadra di Southgate, Schmeichel respinge il tiro di Kane ma lo stesso attaccante del Tottenham segna in ribattuta.