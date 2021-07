Jorginho | dal monastero al Pallone d' oro

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il regista azzurro scappò con la madre dal Brasile per inseguire un sogno: in Italia divideva una stanza con altri 5, voleva smettere di PAOLO FRANCI

Advertising

piotr_1905 : RT @lucabianchin7: Chiellini: scartato dal Milan. Barella e Chiesa: non convocati al Mondiale U17 2013 (c’erano Tutino, Steffè, Parigini, P… - DiegoRaimondi11 : #FrammentiDiTempo ..da quando il pallone è partito dal piede di #Jorginho a quando è arrivato alla sua naturale destinazione...?? - GiuseppePepe10 : RT @ale_grazioli: Tipo la prospettiva di ieri sera ai rigori dal lato Jorginho, ora alla @LibreriaGranai c’è Antonio Manzini che firma le c… - culture_more : RT @FrancoScarsell2: E vaiiiii! Italia, sei in finale! Spagna domata ai rigori, favola azzurra senza fine. Uno a uno dopo i supplementari… - infoitsport : FOTO Una cartolina dal futuro? Il sogno di Jorginho si può davvero realizzare… -

Ultime Notizie dalla rete : Jorginho dal

Il regista azzurro scappò con la madreBrasile per inseguire un sogno: in Italia divideva una stanza con altri 5, voleva smettere di PAOLO FRANCIO ancora il rigore decisivo di, battuto con la stessa serenità che mostrerebbe in ... Quel penalty calciatogiocatore insostituibile per Mancini è il frutto di un percorso iniziato oltre ...Ha un grande futuro la Nazionale spagnola, uscita a testa alta dall'Europeo ai rigori «dopo aver giocato ... subito dopo il gol decisivo di Jorginho: «Chi comincia per primo ha sempre un enorme ...Facile elogiarlo oggi dopo il rigore alla Spagna valso la finale. Jorginho era forte già nel 2015, quando fu acquistato 24enne dal Verona, solo che oggi è completo, maturo, ha ultimato quel processo ...