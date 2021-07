Inter, Spezia e Sassuolo su Vanheusden: le ultime (Di giovedì 8 luglio 2021) Zinho Vanheusden rientra all’Inter per poco Iniziato il ritiro pre-campionato e in attesa dei giocatori che sono o sono stati impegnati con le rispettive nazionali in casa Inter si pensa a come sfoltire la rosa. Tra i giocatori che lasceranno Milano, in prestito, c’è anche Zinho Vanheusden rientrato dallo Standard Liegi dove ha giocato per due stagioni in prestito. Interessate al difensore belga sono Spezia e Sassuolo a cui il club nerazzurro potrebbe cederlo, sempre in prestito, per vedere il giocatore in azione nel nostro campionato. “Andrà in prestito in Serie A, ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Zinhorientra all’per poco Iniziato il ritiro pre-campionato e in attesa dei giocatori che sono o sono stati impegnati con le rispettive nazionali in casasi pensa a come sfoltire la rosa. Tra i giocatori che lasceranno Milano, in prestito, c’è anche Zinhorientrato dallo Standard Liegi dove ha giocato per due stagioni in prestito.essate al difensore belga sonoa cui il club nerazzurro potrebbe cederlo, sempre in prestito, per vedere il giocatore in azione nel nostro campionato. “Andrà in prestito in Serie A, ...

