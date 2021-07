Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Zanettin, 'M5S accetti mediazione Cartabia basata su principi Costituzione e Cedu'... -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Zanettin

La Sicilia

Spread the love Intervista a Pierantonio, capogruppo di Forza Italia in commissionea Montecitorio, che a proposito della riforma del processo penale dice: "Abbiamo massima fiducia nella ministra dellaMarta ...Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di Forza Italia Pietro Pittalis e Pierantonio, capogruppo in commissioneRoma, 8 lug. “Stiamo sinceramente apprezzando il lavoro della ministra della Giustizia Cartabia per la riforma del processo penale, che oggi dovrebbe essere esa ...Il blocco degli sfratti per morosità, in particolare per quelli in cui l'omesso pagamento del canone locatizio è maturato prima della pandemia ...