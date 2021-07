Giustizia: verso ok M5S a riforma, per corruzione e reati contro Pa tempi più lunghi (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Si va verso il voto favorevole del M5S alla riforma Cartabia sul processo penale, con possibilità ulteriori di miglioramenti tecnici in Parlamento del testo che uscirà dal Cdm, appena iniziato. A quanto apprende l'Adnkronos, il punto di caduta vede l'inserimento di reati contro la Pa, come la corruzione e la concussione, tra quelli con tempi allungati sulla prescrizione. Durante la riunione con il premier Mario Draghi, la Guardasigilli Marta Cartabia e i ministri M5S, la proposta del presidente del Consiglio e della responsabile della Giustizia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Si vail voto favorevole del M5S allaCartabia sul processo penale, con possibilità ulteriori di miglioramenti tecnici in Parlamento del testo che uscirà dal Cdm, appena iniziato. A quanto apprende l'Adnkronos, il punto di caduta vede l'inserimento dila Pa, come lae la concussione, tra quelli conallungati sulla prescrizione. Durante la riunione con il premier Mario Draghi, la Guardasigilli Marta Cartabia e i ministri M5S, la proposta del presidente del Consiglio e della responsabile della...

Advertising

fattoquotidiano : Giustizia, in ritardo il Cdm sulla riforma penale. In corso una riunione dei ministri Cinque stelle: si va verso l’… - Agenzia_Ansa : Il M5S verso l'astensione in Cdm sulla riforma della giustizia #ANSA - Rinaldi_euro : Simonetta Matone firma i referendum sulla giustizia: nessun atto ostile verso la magistratura, basta correnti – Il… - cavalierebianc5 : RT @Libero_official: #M5s alla ricerca di una mediazione sulla #prescrizione: verso l'astensione alla riforma che smonta quella di #Bonafed… - reggiotv : Si va verso l'inserimento dei reati contro la PA, come la corruzione e la concussione, tra quelli con tempi… -