Donne morte sotto la macchina agricola: la reazione di due accompagnatori, che rischiano omissione di soccorso (Di giovedì 8 luglio 2021) Uno è già stato preso, l'altro individuato. Erano con Hanan e Sara le due amiche di origine marocchina, di 31 e 28 anni, che una settimana fa hanno perso la vita sotto la trebbiatrice guidata da un ...

