Djokovic-Shapovalov in tv | data | orario | canale e diretta streaming semifinale Wimbledon 2021

Novak Djokovic e Denis Shapovalov si sfidano nella semifinale di Wimbledon 2021. Il numero uno al mondo non ha sofferto con Fucsovics ai quarti, garantendosi l'accesso al penultimo atto a Londra. Di fronte si troverà il giovane canadese che ha invece arginato in cinque parziali il russo Khachanov. Il match andrà in scena venerdì 9 luglio, come secondo match sul Centre Court a partire dalle ore 14.30 italiane (dopo Berrettini-Hurkacz). La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming fruibile.

