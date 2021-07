Centrodestra: Salvini, 'non credo ci sia spazio per Renzi, ma non interessa neanche a lui' (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Penso di no, non penso interessi a lui e non interessa a noi. Alcune battaglie comuni per il taglio delle tasse e per una riforma vera della giustizia possiamo farle insieme non solo a Renzi ". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro, a proposito di un ipotetico ingresso di Matteo Renzi nel Centrodestra. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Penso di no, non penso interessi a lui e nona noi. Alcune battaglie comuni per il taglio delle tasse e per una riforma vera della giustizia possiamo farle insieme non solo a". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Stasera Italia' su Retequattro, a proposito di un ipotetico ingresso di Matteonel

Advertising

LegaSalvini : ++ MILANO, SALVINI PRESENTA I REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA CON BERNARDO E MINZOLINI ++ Matteo Salvini parteciperà al… - petergomezblog : Il ddl Zan va al Senato il 13 luglio: non passano le mozioni contrarie del centrodestra in Aula. Letta: “I voti ci… - Rinaldi_euro : Centrodestra, Salvini: 'Meloni sbaglia sull'Europa, così aiuta la sinistra' - - martinoloiacono : Salvini: non c’è spazio per Renzi nel centrodestra. Non interessa a noi e non interessa lui. #staseraitalia - davide_l99 : @elio_vito @6dimattina_ @GiuseppeConteIT Se si stacca da lega e fdi, e forma il vero centrodestra o un gruppo di ce… -