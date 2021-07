Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti di giovedì 8 luglio

(Di giovedì 8 luglio 2021) E’ stato reso noto ilodierno dell’emergenza coronavirus relativo alla giornata di, nella Regione. Nuova giornata di raccolta dati sul territorio: i numeri sue ricoverati, cioè i più rilevanti per monitorare l’impatto della pandemia. In particolare,, si registrano 149 nuovi, 0, 47, 6 (0) ricoverati in terapia intensiva, 40 (+2) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono +102 gli attualmente ...

Advertising

sportface2016 : #Veneto: il bollettino e i numeri odierni dell'#8luglio #Coronavirus #COVID19 - TgrRaiVeneto : #Coronavirus #Veneto: i dati di giovedì #8luglio 2021. Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #IoSeguoTgr - VELOSPORT1960 : I dati della Protezione Civile sulla regione - martyla77 : RT @larenait: #COVID19 , trovati a Verona oltre la metà dei positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Qui il bollettino regionale:… - zazoomblog : Covid oggi Veneto 80 contagi: bollettino 7 luglio - #Covid #Veneto #contagi: #bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Veneto

Sono risaliti a 149 i casi di positività al Coronavirus innel giro di 24 ore: ieri erano 80, quasi la metà. Lo si apprende dal nuovodella Regione. Il totale dei contagi da inizio pandemia è di 426.025. Non si segnalano comunque decessi. Le persone attualmente positive sono 4760, mentre i ricoverati sono 40 in ...91 "Strada Teglio", in corrispondenza del sovrappasso autostradale, nei comuni di Fossalta di Portogruaro e di Teglio. Durante i lavori il senso unico alternato sarà regolato da ...Il bollettino della Regione Veneto di oggi, giovedì 8 luglio: contagi. morti e guariti della giornata odierna sul territorio ...Sono risaliti a 149 i casi di positività al Coronavirus in Veneto nel giro di 24 ore: ieri erano 80, quasi la metà. Lo si apprende dal nuovo bollettino ...