Atalanta, Malinovskyi operato: riuscito l’intervento all’ernia addominale, tempi di recupero ignoti (Di giovedì 8 luglio 2021) Ruslan Malinovskyi, dopo il deludentissimo Europeo, si è sottoposto quest’oggi a un intervento chirurgico all’ernia addominale, che è andato liscio ma che non lascia ancora sbilanciare i medici per quanto riguarda i tempi di recupero necessari. Il trequartista dell’Atalanta, dunque, potrebbe essere costretto a saltare parte del precampionato agli ordini di Gian Piero Gasperini, mentre non è in discussione la sua presenza a inizio campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Ruslan, dopo il deludentissimo Europeo, si è sottoposto quest’oggi a un intervento chirurgico, che è andato liscio ma che non lascia ancora sbilanciare i medici per quanto riguarda idinecessari. Il trequartista dell’, dunque, potrebbe essere costretto a saltare parte del precampionato agli ordini di Gian Piero Gasperini, mentre non è in discussione la sua presenza a inizio campionato. SportFace.

