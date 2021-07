Aspettano il terzo figlio! Annuncio a sorpresa: un’altra cicogna in volo per la coppia vip. “Non vediamo l’ora di conoscerti” (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono una delle coppie sportive più famose. Per anni hanno raccolto tantissimi successi, nello stesso sport, il tennis. Fatale fu Barcellona, dove ci fu il primo bacio. Entrambi euforici, lei per la recente vittoria a Indian Wells e lui che aveva dominato in Coppa Davis a Napoli. Belli, vincenti e innamorati, e fu amore. E sì che lui è sempre stato, diciamo così, una testa calda. Uno che non si è mai fatto troppi scrupoli a spaccare una racchetta per terra o mandare a quel paese il giudice di sedia. Però nelle faccende private è sempre stato molto riservato, al limite dello scaramantico. Parliamo di Flavia Pennetta e Fabio Fognini, che si sono conosciuti nel 2014 e che prima di sposarsi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Sono una delle coppie sportive più famose. Per anni hanno raccolto tantissimi successi, nello stesso sport, il tennis. Fatale fu Barcellona, dove ci fu il primo bacio. Entrambi euforici, lei per la recente vittoria a Indian Wells e lui che aveva dominato in Coppa Davis a Napoli. Belli, vincenti e innamorati, e fu amore. E sì che lui è sempre stato, diciamo così, una testa calda. Uno che non si è mai fatto troppi scrupoli a spaccare una racchetta per terra o mandare a quel paese il giudice di sedia. Però nelle faccende private è sempre stato molto riservato, al limite dello scaramantico. Parliamo di Flavia Pennetta e Fabio Fognini, che si sono conosciuti nel 2014 e che prima di sposarsi ...

