Vaccini a scuola, «Obbligo per i docenti»: la richiesta dei presidi per i circa 215mila prof non immunizzati (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ritorno in classe, in presenza, passa necessariamente per i Vaccini. Su questo non ha dubbi il commissario Figliuolo e non ne hanno neanche i presidi che ben conoscono le loro strutture... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il ritorno in classe, in presenza, passa necessariamente per i. Su questo non ha dubbi il commissario Figliuolo e non ne hanno neanche iche ben conoscono le loro strutture...

