Ungheria, UE pronta a bloccare via libera al Recovery Plan (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Tensione massima fra Unione Europea ed Ungheria, che appaiono sempre più distanti ideologicamente, se non materialmente, a causa della linea politica del Premier Victor Orban, considerata troppo estremista. A riaccendere i dissapori, dopo la contestazione della legge sui diritti Lgbt, è l’anticipazione che Bruxelles ha intenzione di bloccare, almeno “temporaneamente”, l’approvazione del Recovery Plan ungherese, che era atteso per il 12 luglio. Il Piano, che ha un valore di circa 7 miliardi, rischia dunque un pericoloso slittamento. In realtà, la Ministra della Giustizia ungherese Judit Varga, che segue il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Tensione massima fra Unione Europea ed, che appaiono sempre più distanti ideologicamente, se non materialmente, a causa della linea politica del Premier Victor Orban, considerata troppo estremista. A riaccendere i dissapori, dopo la contestazione della legge sui diritti Lgbt, è l’anticipazione che Bruxelles ha intenzione di, almeno “temporaneamente”, l’approvazione delungherese, che era atteso per il 12 luglio. Il Piano, che ha un valore di circa 7 miliardi, rischia dunque un pericoloso slittamento. In realtà, la Ministra della Giustizia ungherese Judit Varga, che segue il ...

