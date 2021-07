Ufficiale, Mario Balotelli è un giocatore dell'Adana Demirspor (Di mercoledì 7 luglio 2021) Adana (Turchia) - Mario Balotelli è ufficialmente un giocatore dell' Adana Demirspor , club neo - promosso nella massima serie turca, la Super Lig. L'ex giocatore del Manchester City è stato ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 luglio 2021)(Turchia) -è ufficialmente un, club neo - promosso nella massima serie turca, la Super Lig. L'exdel Manchester City è stato ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Adana Demisport, colpo storico in attacco: preso Mario Balotelli - Fprime86 : RT @cmdotcom: UFFICIALE: #Balotelli al #Demispor, c'è il comunicato: 'Mario ha firmato un contratto triennale' - al29751 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Mario #Balotelli è un nuovo giocatore dell’Adana Demirspor: ingaggio da top player per l'attaccante https://t… - ILOVEPACALCIO : Ora è ufficiale: Mario #Balotelli è un giocatore dell’#AdanaDemirspor (VIDEO) - Ilovepalermocalcio - mr_kubra : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, Mario #Balotelli è un nuovo giocatore dell’Adana Demirspor: ingaggio da top player per l'attaccante https://t… -