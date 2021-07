Tempesta d'amore, anticipazioni 7 luglio: la scelta di Cornelia (Di mercoledì 7 luglio 2021) La diatriba tra Florian ed Erik sarà ancora centrale a Tempesta d'amore, come testimoniano le anticipazioni di oggi, mercoledì 7 luglio. I due fratelli Vogt, dopo aver scoperto inaspettatamente di aver ricevuto in eredità un terreno nel bosco del Fürstenhof, si sono trovati in contrapposizione poiché il guardaboschi ha proposto ad Erik di acquistare anche la sua parte per preservare la natura, temendo le mire imprenditoriali del fratello sul bosco stesso. Erik, però, che sa bene che in quel terreno si trova una fonte miracolosa e curativa, ha respinto la proposta di Florian e ha anche aggredito Maja intimandole di non ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 7 luglio 2021) La diatriba tra Florian ed Erik sarà ancora centrale ad', come testimoniano ledi oggi, mercoledì 7. I due fratelli Vogt, dopo aver scoperto inaspettatamente di aver ricevuto in eredità un terreno nel bosco del Fürstenhof, si sono trovati in contrapposizione poiché il guardaboschi ha proposto ad Erik di acquistare anche la sua parte per preservare la natura, temendo le mire imprenditoriali del fratello sul bosco stesso. Erik, però, che sa bene che in quel terreno si trova una fonte miracolosa e curativa, ha respinto la proposta di Florian e ha anche aggredito Maja intimandole di non ...

