Segregata per mesi dal marito a Caserta, 30enne condannato (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' stata Segregata per mesi in casa dal marito e sottoposta a continue aggressioni, poi ha trovato il coraggio e la forza di scappare e rifugiarsi presso una struttura protetta per donne vittime di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' stataperin casa dale sottoposta a continue aggressioni, poi ha trovato il coraggio e la forza di scappare e rifugiarsi presso una struttura protetta per donne vittime di ...

Advertising

StefaniaFalone : RT @HuffPostItalia: Per il fidanzato Saman è viva: 'La tengono segregata' - HuffPostItalia : Per il fidanzato Saman è viva: 'La tengono segregata' - alexfoti : RT @infoitinterno: “La tengono segregata da qualche parte'. Per il fidanzato Saman è viva - nuovaferrara : Nuovi sviluppi per la tragedia della ragazza scomparsa #reggioemilia #omicidio #ricerche - infoitinterno : “La tengono segregata da qualche parte'. Per il fidanzato Saman è viva -