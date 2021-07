Ruba tonno e shampoo al Penny Market | denunciato

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ieri, all'interno deldi via Venezia un ventisettenne pakistano ha tentato dire 10 scatolette die 18 confezioni di, per un valore complessivo di poco inferiore alle 90 ...

ParmaToday

Ieri, all'interno del Penny market di via Venezia un ventisettenne pakistano ha tentato di rubare 10 scatolette di tonno e 18 confezioni di shampoo, per un valore complessivo di poco inferiore alle 90 euro. La modalità di azione è sempre la stessa: il malintenzionato entra nel negozio e nasconde all'interno dello zaino la merce che intende rubare. Martedì, all'interno del Penny market di via Venezia un ventisettenne pakistano ha tentato di rubare 10 scatolette di tonno e 18 confezioni di shampoo, per un valore complessivo di 87, 32 euro.