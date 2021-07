Roma, ragno sudamericano nel parcheggio di un supermercato. L’ipotesi degli esperti: “Arrivato con un carico di frutta esotica” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dal Sudamerica a Roma. Un ragno sudamericano – una tarantola ChRomatopelma cyaneopubescens – è stato trovato nel parcheggio di un supermercato della capitale, precisamente nell’area di carico e scarico delle merci nella zona di piazza Zama, nell’Appio Latino. Come ci sia finito non è ancora del tutto chiaro, ma L’ipotesi più accreditata è che sia Arrivato insieme ad un carico di frutta esotica. Così si spiegherebbe la vicinanza alla zona del supermercato. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dal Sudamerica a. Un– una tarantola Chtopelma cyaneopubescens – è stato trovato neldi undella capitale, precisamente nell’area die sdelle merci nella zona di piazza Zama, nell’Appio Latino. Come ci sia finito non è ancora del tutto chiaro, mapiù accreditata è che siainsieme ad undi. Così si spiegherebbe la vicinanza alla zona del. ...

