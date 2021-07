Roma, affare fatto: superate le visite mediche, annuncio in arrivo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Pau Lopez ad un passo dal diventare un giocatore del Marsiglia. Si attende solo l’annuncio ufficiale. La Roma su Rui Patricio. Ai titoli di coda l’esperienza di Pau Lopez alla Roma. Il portiere spagnolo ha infatti superato le visite mediche organizzate dal Marsiglia e nelle prossime ore raggiungerà la sede del club francese per firmare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Pau Lopez ad un passo dal diventare un giocatore del Marsiglia. Si attende solo l’ufficiale. Lasu Rui Patricio. Ai titoli di coda l’esperienza di Pau Lopez alla. Il portiere spagnolo ha infatti superato leorganizzate dal Marsiglia e nelle prossime ore raggiungerà la sede del club francese per firmare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

