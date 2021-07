REPUBBLICA – De Laurentiis vertice con Spalletti sul mercato. Piano per il nuovo Napoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) De Laurentiis lavora sul mercato insieme a Spalletti e al DS Giuntoli. Il patron azzurro è sceso in campo in prima persona e con il nuovo tecnico sta disegnando il nuovo Napoli 2021/22. L’edizione odierna del quotidiano la REPUBBLICA spiega: “Nonostante l’austerity, annunciata con trasparenza dal Napoli, De Laurentiis ha iniziato lo stesso a muoversi con cautela sul mercato. Il patron ha fatto lunghe e frequenti video-conversazioni con Luciano Spalletti, il vice presidente Edoardo, l’ad Chiavelli, il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 luglio 2021) Delavora sulinsieme ae al DS Giuntoli. Il patron azzurro è sceso in campo in prima persona e con iltecnico sta disegnando il2021/22. L’edizione odierna del quotidiano laspiega: “Nonostante l’austerity, annunciata con trasparenza dal, Deha iniziato lo stesso a muoversi con cautela sul. Il patron ha fatto lunghe e frequenti video-conversazioni con Luciano, il vice presidente Edoardo, l’ad Chiavelli, il ...

