Raffaella Carrà | l’ultimo saluto alla regina della TV | la richiesta di Iapino

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Le esequie dicominciano oggi a Roma. Il compagno Sergioha rivolto un toccante appello ai fan di tutta Italia.(Google Images)Il momento di esorcizzare l’addio aè arrivato. Oggi, 07 luglio 2021, cominciano ufficialmente le esequie. Un corteo funebre partirà alle 16 dsua abitazione romana, e farà tappa nei luoghi simboloRai, a dir poco una seconda casa per latelevisione, per arrivare al Campidoglio. Qui, a Sala Protomoteca, ...

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - rtl1025 : ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in ca… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? L’omaggio della Nazionale a Raffaella Carrà nel riscaldamento di #ItaliaSpagna #Azzurri… - Marianna9110 : RT @Corriere: L’ultimo saluto a Raffaella Carrà: il corteo funebre a Roma - Corriere : Perché Raffaella Carrà era un’icona gay (anche se lei non ne sapeva il motivo) -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

a a a 'Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le 'dursinterviste' sono solo una piccola umile costola di Carramba che sorpresa.' Tanti fan dituttavia non hanno apprezzato queste parole di Barbara D'Urso . Infatti in molti hanno commentato indignati il suo post. In uno dei commenti, inoltre é scritto: 'A volte il silenzio è ...Il collegamento 'cult' di Tancredi Palmeri a Londra per Sportitalia Prima Fratelli d'Italia, poi un omaggio a. E' uno show il collegamento di Tancredi Palmeri, inviato di Sportitalia a Londra, dopo Italia - Spagna. Sommerso dai tifosi azzurri dopo il successo della Nazionale nella semifinale ...